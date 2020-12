Sporting de Charleroi: les bases du renouveau carolo sont jetées

Cinq jours après avoir brisé sa spirale de défaites contre Courtrai, le Sporting de Charleroi a retrouvé le chemin du succès ce samedi soir sur le terrain synthétique trudonnaire. Si tout ne fut pas parfait sur le plan footballistique, les Zèbres ont tout de même franchi un niveau par rapport à la rencontre de lundi, que ce soit dans le jeu ou dans la mentalité.

« Le partage contre Courtrai a été très important pour nous aider à passer un palier dans ce match qui a suivi à Saint-Trond. Cette fois, c’était une victoire et le match de mardi contre le Cercle sera encore plus important que les deux derniers », expliquait Saido Berahino ce samedi soir, titularisé en soutien de Shamar Nicholson alors que Karim Belhocine avait décidé de repasser dans un 4-2-3-1 plus classique pour ses Zèbres. « J’ai pris cette décision parce que ce système nous a réussi dans le passé et que j’avais envie qu’on soit meilleur dans le jeu que lundi », soulignait de son côté Karim Belhocine.