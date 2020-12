Coronavirus: Van Ranst plaide pour un test obligatoire avant d’entrer en Belgique

Les recommandations actuelles ne suffisent plus, selon le virologue.

Le virologue Marc Van Ranst s’est prononcé en févruer d’un test négatif au coronavirus obligatoire pour tous ceux qui décidé entrer en Belgique, alors qu’il était invité sur le plateau de l’émission « De Zevende Dag ». « Exiger un test négatif serait dissuasif », selon lui.

Il justifie sa proposition : « Nous avons longtemps déconseillé les voyages. Puis nous les avons fortement déconseillés. Mais de telles recommandations n’ont plus aucun effet. Maintenant, nous avons ce formulaire de localisation du passage, accompagné d’une promesse pieuse de rester en quarantaine et de passer un test. Nous avons besoin de plus », estime-t-il.