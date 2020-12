Malgré «The Crown» et la rébellion de Harry-Meghan, la monarchie britannique est plus populaire que jamais

Il pleut comme à Gravelotte sur Windsor, au propre comme au figuré. Confinée en son château, la Reine Elizabeth II est confrontée à une série de polémiques, que n’était le sujet, on pourrait qualifier de tous les diables.

Tout d’abord, exilé en Californie, son petit-fils Harry a décidé de traîner devant les tribunaux l’hebdomadaire dominical populaire Mail on Sunday pour avoir critiqué son manque de contacts avec les Royal Marines, régiment d’élite dont il était président d’honneur. Les Sussex sont devenus coutumiers des poursuites judiciaires contre les tabloïds. Or, aux yeux de la souveraine, l’obsession du duo de proscrits est contre-productive dans la mesure où la presse de caniveau sert d’interface entre la royauté et le petit peuple, ses plus fervents supporters.