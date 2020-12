Grand Baromètre: 78% des Belges respecteront les règles à Noël

Cela semblera peut-être difficile à croire au regard de certains témoignages dans les médias, de ce que l’on peut lire sur les réseaux sociaux ou entendre dans son entourage. Pourtant, si l’on se base sur notre Grand Baromètre Ipsos-Le Soir-RTL Info-VTM-Het Laatste Nieuws, le Belge a bien prévu de respecter scrupuleusement les règles imposées par les politiques pour fêter Noël.

On écrit « le Belge » car il y a très peu de différences selon les Régions. 80 % des Flamands, 76 % des Bruxellois et 74 % des Wallons assurent qu’ils n’inviteront au maximum qu’une personne en dehors de leur foyer le 24 ou le 25 décembre, sauf s’ils sont isolés ce qui les autorise à en inviter deux. Si on retire les « indécis », à peine un Belge sur dix devrait donc exploser sa bulle alors que c’est interdit.