L’insupportable seum du télésupporter

Supporter son équipe, dans le verbe et la ferveur, c’est aussi une question de sémantique. Supporter signifie à la fois soutenir… et endurer. Toute une histoire, parfois transmise de génération en génération tel un patrimoine génétique et qui fait partie intégrante de l’identité de tout amateur de foot. Selon la règle sacro-sainte voulant que l’on peut changer de conjoint, d’orientation politique ou de religion, mais pas d’écharpe aux couleurs de son équipe favorite.

Malgré la pandémie qui a vidé les stades en les livrant aux courants d’air, l’attachement viscéral du fan de la première heure ne faiblit pas. En tout cas, pas au niveau de ce fameux rôle de soutien et contre-pouvoir (choix laissé à l’appréciation, selon les circonstances) qu’entendent jouer ceux qui, au prix de leurs déploiements de couleurs et de leurs tifos, fleurissaient habituellement les tribunes des virages et des arrière-buts.