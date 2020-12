La Pro League examine ce lundi la formule actuelle à 18 clubs

Pour sortir de l’impasse après l’arrêt de la compétition la saison dernière, il avait été décidé d’inclure les finalistes de 1B OHL et Beerschot en 1A et comme Waasland-Beveren n’est pas descendu en 1B, la Jupiler Pro League devait se jouer à 18 pendant deux saisons. Par la suite, on en reviendrait à la formule à 16 clubs, ce qui entraînerait trois relégations la saison prochaine. Cet arrangement a été soumis aux résultats d’une étude approfondie menée par Deloitte sur le format idéal de la compétition.