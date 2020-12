Le Standard s’est incliné sur le terrain de La Gantoise ce dimanche. Un but concédé en fin de match des œuvres de l’attaquant Yaremchuk, parti seul au but suite à une perte de balle de Laifis.

À l’issue de cette défaite, l’entraîneur français du Standard était évidemment déçu de la prestation de ses ouailles. « On a donné deux buts à nos adversaires, c’est vraiment rageant ! On a commis deux fautes grossières, donc on a été pénalisés. Ce qui est logique, ça ne pardonne pas à ce niveau-là… Comme on le dit toujours, en football, c’est souvent l’équipe qui commet le moins d’erreurs qui l’emporte. Nous, on en a commis deux, ce qui nous a été fatal. »