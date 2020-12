Le Canada au cœur d’un scandale de pornographie juvénile

Les enfants de Pornhub. Pourquoi le Canada permet-il à cette entreprise de gagner de l’argent avec des vidéos d’exploitation et d’agressions sexuelles ? », a titré le quotidien américain The New York Times en fin de semaine dans une vaste enquête sur les réseaux de pornographie juvénile sur le Web. Principale cible ? Le site internet Pornhub. Cette plateforme web appartient à la société MindGeek, une multinationale de la pornographie, basée à Montréal. Pornhub est le site pour adultes le plus vu au monde et le dixième site web le plus consulté sur la planète, tous secteurs confondus ! Il attire plus de 3,3 milliards de visites par mois. Principaux clients ? Les États-Unis, suivis du Japon, de l’Allemagne et de la France.