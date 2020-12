D1A : les matches d’Eupen et du Beerschot remis

Le virus circule de plus en plus, dans les clubs professionnels.

On sait que le match Eupen-Zulte Waregem, prévu ce dimanche, a été remis parce que, comme le stipule le règlement, au moins sept joueurs eupenois étaient positifs. On sait maintenant qu’ils étaient en fait… treize, plus cinq membres du staff ! Du coup, on ne voit pas comment la situation pourrait avoir suffisamment évolué d’ici mercredi. Et donc, le match Eupen-Genk n’aura pas lieu.

Hormis les Pandas, une demi-douzaine de joueurs ont dû s’abstenir ce week-end car ils étaient positifs : Vormer, Horvath et Schrijvers (FC Bruges), Joachim Van Damme (FC Malines), Tissoudali et Frans (Beerschot). Mais c’est loin d’être tout…