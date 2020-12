Jacques Stas: «Combien de Belges en BeNeleague ?»

« L’annonce d’une BeNeleague la saison prochaine ne me rassure pas. Je comprends totalement le besoin d’une nouvelle impulsion mais je suis sceptique sur sa motivation et sa finalité. Le premier argument qui soutient cette décision, c’est la multiplication des équipes via l’ouverture aux Pays-Bas, dans l’espoir d’attirer plus de sponsors et donc, de moyens financiers. Très bien. Mais ma priorité est davantage sportive. Et à ce niveau-là, le basket hollandais, actuellement moins performant, n’offre pas de plus-value évidente. En particulier sur le débat qui concerne l’impact et le temps de jeu des Belges. Selon moi, c’est le premier problème qu’il faut résoudre. La saison passée, leur temps de jeu moyen était de 38 % et il chutait à 10 % entre 18 et 23 ans. Difficile de stimuler une carrière chez les jeunes avec cette vision. Alors, sera-t-elle plus claire en BeNeleague ? Avec plus de matches, ils obtiendront davantage d’opportunités, mais cela n’offre aucune garantie.