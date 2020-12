Verschaeren absent 4 à 6 semaines

Yari Verschaeren ne sera absent que quatre à six semaines. Alors que le RSCA craignait une fracture au niveau de la cheville gauche, le jeune Diable rouge ne souffre «que» d’une lésion musculaire et ligamenteuse après les examens effectués samedi. Verschaeren ne fait donc une croix ni sur la suite de la saison, ni sur participation à l’Euro. Mais, forcément, sa situation se complique.

Il y a un an, au Standard, il avait subi sa première blessure sérieuse. C’était à l’autre cheville. Il avait eu besoin de deux mois et demi pour retrouver la compétition avant d’être stoppé dans son élan par le Covid-19. Une pandémie qui l’a touché personnellement en début de saison alors qu’il revenait dans le coup. Il subit un nouveau coup d’arrêt aujourd’hui. Mais la blessure n’étant pas aussi grave que craint – Kompany ne voulait pas spéculer vendredi mais était pessimiste–, il pourrait revenir à la compétition début février. Seul bémol, il manquera la préparation hivernale. Or, on connaît toute son importance pour lui…