Anderlecht: des signaux au vert à confirmer

Les cris de joie et les embrassades devant le banc de touche en disaient long sur le bonheur ressenti par le staff et les joueurs d’Anderlecht vendredi. Un succès acquis de haute lutte face au leader limbourgeois, victorieux de ses sept derniers matches et invaincu depuis dix. Alors que le RSCA n’avait plus connu le succès depuis un mois de demi. Un soulagement. Un sentiment du devoir accompli aussi tant ce succès ne souffre d’aucune contestation malgré les dires de John van den Brom estimant que Genk méritait trois penalties. Le match le plus abouti des Anderlechtois depuis que Vincent Kompany est officiellement T1 du Sporting. De quoi voir l’avenir en rose ?