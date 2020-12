Hockey: La Gantoise vire en tête et impressionne

La nouvelle formule de championnat a parfaitement répondu aux attentes, puisque c’est lors de l’ultime journée que les Bruxellois ont validé leur ticket pour le top 8 en venant à bout de l’Herakles lors d’un duel passionnant d’un bout à l’autre (lire ci-contre). En haut du classement, le suspense n’était plus de mise, tant La Gantoise a maîtrisé son sujet depuis le mois de septembre en réalisant un impressionnant 37 sur 39, avec une nette victoire au Léopold pour ponctuer 2020. De quoi satisfaire pleinement son coach, Pascal Kina, qui évite toutefois de s’enflammer. « Nous n’avons perdu que deux points au Watducks, alors que nous aurions dû gagner ce match. Nous avons proposé de grosses prestations et nous pouvons nous appuyer sur un groupe équilibré et expérimenté, avec des joueurs comme Alex de Paeuw, Charles Masson, Juan Saladino ou Antoine Kina. Mais rien n’est fait. Nous allons bosser dur pendant la trêve pour être encore plus forts au printemps. Tout ce que nous faisons est bien, mais nous pouvons encore mieux le faire.