Premier League : Leicester et Tielemans battent facilement Brighton (3-0), Arsenal s’enfonce contre Burnley (vidéos)

Les Foxes ont fait l’essentiel du boulot en fin de première période en empilant trois buts de suite grâce à James Maddison (27e et 44e) et Jamie Vardy (41e). Un veritable coup de massue pour Brighton qui n’a jamais su revenir dans le match. Côté belge, on remarquera les 90 minutes joués par Youri Tielemans avec Leicester et les 15 minutes disputées par Dennis Praet. Toujours blessé, Timothy Castagne n’était pas présent alors qu’en face Leandro Trossard est resté sur le banc.

Au classement, Leicester s’empare ainsi de la 3e place avec 24 points en revant à une longueur du duo de tête Tottenham-Liverpool (25 pts). Brighton est 16e avec 10 pts... juste derrière Arsenal (13 pts).