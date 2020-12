Ligue des champions et Europa League: le doublé belge reste possible

Après une phase de poules expédiées à la vitesse du TGV à cause du Covid-19, l’UEFA va pouvoir procéder ce lundi au tirage de la première étape de la phase éliminatoire, qui ramène à l’essence-même des Coupes d’Europe. Si notre pays ne compte plus que deux représentants en Europa League, les joueurs belges peuvent toujours espérer remporter les deux trophées fin mai 2021.

Jusqu’à la dernière journée de la phase de poules, la Belgique a rêvé de pouvoir compter un représentant en 8e de finale de la Ligue des champions. La barre de Reina sur l’incroyable occasion du Brugeois De Ketelaere en a décidé autrement mais les privilégiés conviés à la suite de la campagne en C1 ne manqueront cependant pas d’intérêt d’un point de vue belge. Certes, à l’inverse d’il y a douze mois, il n’y aura pas la garantie d’un joueur belge engagé dans chaque 8e de finale, sachant que le mercato hivernal peut aussi modifier la donne des affiches déterminées par le tirage de ce lundi (à partir de 12 heures).

Sont toujours concernés Thibaut Courtois et Eden Hazard (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Man. City), Divock Origi (Liverpool), Axel Witsel, Thomas Meunier et Thorgan Hazard (Dortmund), Yannick Carrasco (Atlético Madrid) et dans une moindre mesure Silvio Proto (Lazio), Daouda Peeters et Koni De Winter (Juventus).