Serie A: l’AC Milan va chercher un point dans les arrêts de jeu contre Parme malgré 4 poteaux (2-2, vidéos)

Privés de Zlatan Ibrahimovic (blessé à la cuisse) et d’Alexis Saelemaekers (fiévreux) , les Milanais ont été cueillis à froid par un but de Hernani après 13 minutes. L’équipe de Stefano Pioli a réagi vigoureusement et aurait mérité d’égaliser mais la chance lui a tourné le dos. Brahim Diaz et Hakan Calhanonoglu (3fois ! ) ont fait vibrer le cadre de Luigi Sepe à quatre reprises.

Cynique en phase de finition, Parme a fini par planter un deuxième but en contre grâce à Jasmin Kurtic (56e). Un but auquel a rapidement répondu Theo Hernandez sur corner (58e).

Un but qui a redonné espoirs aux Rossoneri qui ont poussé tête baissée dans la dernière demi-heure. Quelques instants après la montée au jeu de l’ancien carolo Maxime Busi dans les rangs de Parme, les Milanais sont parvenus à égaliser et à éviter une première défaite en Serie A grâce à un nouveau but de Theo Hernandez (90e+1).