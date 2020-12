OHL et Beerschot, les deux derniers promus en date. - Belga

Avant une Assemblée générale prévue dans le milieu de l’après-midi, nous vous en faisions écho jeudi dernier, le passage de 3 à 5 remplacements en cours de match, sera proposé par l’Antwerp et le Club de Bruges, appuyé par un certain nombre de clubs, petits et grands, qui semble avoir viré leur cuti à ce sujet.