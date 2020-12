Liga : Lionel Messi marque et évite une nouvelle défaite à Barcelone contre Levante (vidéo)

Désordonné, inefficace et pas plus étincelant que lors de ses deux dernières défaites face au promu Cadix le week-end dernier en Liga (1-0) et face à la Juve mardi en C1 (3-0), le Barça n’a pas soigné ses maux, mais le sextuple Ballon d’Or a offert une respiration bienvenue aux Catalans, empêtrés à la 8e place au classement, avec cette frappe puissante et croisée du gauche à la 76e minute.

Un but qui hisse à cinq son total de la saison 2020-2021 en Liga, et qui le place à une petite unité du «Roi Pelé» et ses 643 réalisations avec le seul club de Santos au Brésil, un record.

Terne attaque

Malgré ce succès brouillon, seulement le 5e en 11 matches de Liga, les Blaugranas n’ont pas gommé tous leurs soucis avant les fêtes.

Les Catalans ont terriblement manqué de profondeur, de combinaisons, et ont surtout perdu tout leur caractère séduisant.