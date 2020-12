D1A : Waasland-Beveren aligne une troisième victoire à Malines (2-3)

Les Malinois avaient pourtant ouvert la marque par Geoffry Hairemans (27e). Mais peu après, l’exclusion de Siemen Voet (36e) a permis à Waasland-Beveren de renverser la situation par Daan Heymans (47e) et Aboubakary Koita (49e). Kerim Mrabti (60e, 2-2) a redonné espoir aux visités mais le but de Leonardo Bertone (67e, 2-3) les a assommés. Au classement, Waasland-Beveren occupe la 14e place (18 points) et Malines est 16 avec 14 points, trois de plus que Saint-Trond, la lanterne rouge.

Malines a pris rapidement le match en mains et a ouvert la marque par Hairemans (27e). Les visités voulaient manifestement se mettre à l’aise mais Nordin Jackers a signés deux arrêts coup sur coup sur un tir de Mrabti et une tête de Rob Schoofs (30e). Mais le KVM allait subir un premier contretemps avec la carte rouge de Voet (36e). Waasland-Beveren a reçu une seconde chance.