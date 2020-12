Frédérique Jacobs: «Il faudra peut-être durcir les contraintes»

L’infectiologue s’inquiète des courbes et craint l’arrivée d’une troisième vague.

Il faut surtout que les gens respectent les mesures actuelles. Autrement, je crains l’arrivée de la troisième vague. Mais, si la courbe ne descend pas et que l’on reste sur un plateau, alors il faudra peut-être durcir les contraintes. » Frédérique Jacobs, responsable du service infectiologie à l’hôpital Erasme, est inquiète face aux chiffres des contaminations qui stagnent.

La scientifique rappelle dans les pages de La Libre Belgique que les fêtes de fin d’année peuvent augmenter les infections : « Une seule soirée suffit, comme l’a montré Thanksgiving aux États-Unis. En mettant de nombreuses personnes autour d’une table (donc de façon rapprochée), sans masque (car on va boire et manger), qui vont s’embrasser, chanter, on prend de grands risques. Le problème, c’est aussi la succession de deux fêtes. »