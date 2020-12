Proximus acquiert l’opérateur mobile virtuel Mobile Vikings

Proximus a signé un accord définitif avec le groupe DPG Media en vue d’acquérir l’opérateur mobile virtuel Mobile Vikings, qui inclut aussi la marque Jim Mobile, annonce le groupe lundi matin dans un communiqué. Le montant de l’opération s’élève à 130 millions d’euros.

Les marques Mobile Vikings et Jim Mobile comptent ensemble environ 335.000 clients. L’opérateur mobile virtuel, fondé en 2007, s’adresse particulièrement aux jeunes qui consomment les datas de manière intensive.

Avec cette acquisition, Proximus veut s’adresser à un segment de marché complémentaire au coeur de cible actuel et optimiser son positionnement multi-marques sur le marché résidentiel. Le groupe ajoute qu’il a l’intention de préserver «l’ADN essentiel» de la marque Mobile Vikings, qui continuera à offrir ses produits et services aux mêmes conditions et sous le même nom. Les clients conserveront leurs services et avantages actuels.