Décès de John Le Carré, maître du roman d’espionnage

John Le Carré est mort samedi soir d’une pneumonie. Il avait 89 ans et s’appelait, pour l’état civil, David Cornwell. Il laisse une œuvre considérable marquée par l’exploration de la Guerre froide sous le regard des espions. Mais son talent dépassait largement celui du genre qui l’a rendu célèbre et digne d’apparaître comme le successeur de Graham Greene – la question de la foi en moins, et pas mal d’autres choses en plus.

David Cornwell est en Allemagne en 1960 quand il trempe brièvement dans les milieux du renseignement. Le célèbre agent double Kim Philby le démasque et John Le Carré publie l’année suivante un premier roman, L’appel du mort . Il y utilise déjà un personnage qu’il appelle George Smiley. Celui-ci traque un espion est-allemand mais abandonne provisoirement ce rôle dans Chandelles noires , un roman policier classique.