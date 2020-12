Suivez le tirage au sort des 1/8es de finale de Ligue des champions (direct à 12h)

Parmi les équipes, que les têtes de série voudront éviter à tout prix, les deux équipes espagnoles le FC Barcelone et l’Atlético Madrid figurent en bonne place.

Le tenant du titre, le Bayern Munich, a remporté le groupe A et bénéficie d’un statut protégé en huitièmes finale. Il en va de même pour le Paris Saint-Germain, vice-champion. Le Real Madrid est également, après une phase de groupe très difficile, tête de série, tout comme la Juventus.

Avec pas moins de quatorze équipes parmi les seize présentes en huitième de finale, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne dominent plus que jamais la Ligue des Champions. Le PSG et le FC Porto (qui n’est pas tête de série) sont les seules exceptions.

Les têtes de série joueront le retour dans leur propre stade. Les confrontations entre clubs d’un même pays ne sont pas possibles à ce stade. Les équipes qui ont joué entre elles en phase de groupes ne peuvent pas se retrouver.