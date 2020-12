Telenet, Mediahuis, Proximus et Pebble Media fondent une régie publicitaire nationale

Telenet/SBS, Mediahuis, Proximus/Skynet et Pebble Media s'associent pour créer une régie publicitaire nationale, annoncent-ils lundi. Les partenaires souhaitent permettre aux annonceurs d'atteindre leurs clients à travers leurs différents types de médias et de plateformes. L'intention de la nouvelle régie est d'être opérationnelle au début de l'année prochaine.

L'offre des acteurs de médias locaux inclura la télévision, la vidéo, l'audio, le print, les formats digitaux display, natifs et branded content, complétée par des solutions data. L'objectif est d'inclure les inventaires publicitaires digitaux de Skynet et de Pebble Media dans le portefeuille de la régie, outre l'offre publicitaire en ligne et hors ligne de Mediahuis et SBS. Celle-ci sera dès lors également en charge de la commercialisation des marques en ligne de la VRT.

"Le portefeuille de marques premium de la nouvelle régie garantit une portée large et qualitative, à la fois en télévision, en print et en ligne", ajoutent les partenaires. La régie touchera chaque mois plus de 70% des néerlandophones et plus de 25% des francophones de Belgique via les canaux en ligne, prévoient-ils.

La nouvelle régie nationale revêt la forme d'un joint-venture entre Mediahuis (44,4%), Telenet/SBS (44,4%) et Proximus/Skynet (11,2%).