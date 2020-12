Europa League : le Club de Bruges face au Dynamo Kiev en 16es de finale, l’Antwerp contre les Rangers, Januzaj de retour à Old Trafford

Le tirage au sort des seizièmes de finale d'Europa League effectué ce lundi à Nyon a livré ses verdicts. Les matches aller et retour sont prévus les jeudis 18 et 25 février.

Le Club de Bruges va retrouver le Dynamo Kiev en seizièmes de finale d’Europa League en février prochain. Les Blauw en Zwart - 3es de leur poule en Ligue des champions et donc reversés en Europa League - affronteront les Ukriainens en 16es de finale un an et demi après les avoir éliminés au 3e tour préliminaire de Ligue des Champions (1-0, 3-3). En début de saison, les Ukrainiens avaient éliminé La Gantoise lors des barrages de la Ligue des Champions.

L’Antwerp aura quant à lui l’opportunité de venger le Standard. Les Anversois sont en effet tombés sur les Rangers Glasgow, deuxièmes dans la poule du Standard.

Ce tirage au sort nous a également réservés quelques duels spectaculaires dès les 16es de finale. On pense notamment à l’affrontement entre la Real Sociedad, leader de Liga, et Manchester United. L’occasion pour Adnan Januzaj de revenir dans le stade qui l’a consacré.