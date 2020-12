L’ancien sélectionneur de l’équipe de France Gérard Houllier est décédé

Champion de France avec le PSG et Lyon, vainqueur de la Coupe de l’UEFA avec Liverpool, l’ancien entraîneur et sélectionneur français Gérard Houllier est mort à 73 ans, a-t-on appris lundi auprès de plusieurs de ses anciens clubs.

Confirmant une information de RMC et L’Equipe, le club de Lens ainsi que des sources dans l’entourage du Paris SG et l’Olympique Lyonnais ont annoncé la disparition de l’ex-manager et directeur technique national.

Selon le quotidien L’Equipe, l’ancien technicien est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, quelques jours après une opération de l’aorte subie dans un hôpital parisien.

Natif de Thérouanne, dans le Pas-de-Calais, Gérard Houllier n’a jamais été footballeur professionnel mais a mené une carrière remarquée d’entraîneur et de manager, de Lens dans les années 1980 à Aston Villa à la fin de sa carrière, au début des années 2010.