Yves Van Laethem rassure sur la vaccination contre le coronavirus (vidéo)

Le taux d’infection et celui des nouvelles hospitalisations est toujours sur un plateau, il y a même une petite augmentation essentiellement en Flandre. » a annoncé Yves Van Laethem lors du point presse du Sciensano ce lundi.

Au niveau des tranches de population, on observe « une diminution d’infection chez les adolescents et les plus de 90 ans. Il y a une augmentation chez les moins de dix ans, mais cela constitue représente moins de 5 % des nouvelles contaminations » précise-t-il.

Les hospitalisations stagnent en Belgique. « Cette stabilisation cache d’importantes différences en fonction des régions : à Bruxelles et Wallonie on a une diminution. » 2.832 patients sont toujours hospitalisés, dont 617 personnes sont en soins intensifs.