«Sous le choc», «la France perd un grand entraîneur»: le monde du football pleure le décès de Gérard Houllier

Entraîneur à succès en France avec le PSG et Lyon, mais aussi en Angleterre avec Liverpool qu’il a mené à un fantastique quintuplé en 2001, l’ancien manager, dirigeant et sélectionneur français Gérard Houllier est mort à 73 ans, a-t-on appris lundi auprès de plusieurs de ses anciens clubs.

Confirmant une information de RMC et L’Équipe, les clubs de Lens, du Paris SG ainsi que des sources dans l’entourage de l’Olympique Lyonnais ont annoncé la disparition de l’ex-entraîneur et directeur technique national.

« Nous pleurons la disparition de notre manager triple vainqueur Gérard Houllier. Les pensées de tout le monde au club sont avec la famille de Gérard et ses nombreux amis. Repose en paix », a pour sa part réagi le club de Liverpool sur Twitter, rendant hommage à l’homme qui a mené les Reds en 2001 au succès sur les deux Coupes nationales et en Coupe de l’UEFA, avant de remporter la Supercoupe d’Europe et le Charity Shield.

Selon le quotidien L’Équipe, l’ancien technicien est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, quelques jours après une opération de l’aorte subie dans un hôpital parisien.