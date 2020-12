Perspectives économiques de la BNB - Assainissement budgétaire: ni trop tôt ni trop tard mais de façon crédible, plaide la BNB

Les mesures de soutien décidées pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et la crise elle-même ont mis sous pression les finances publiques belges. Le déficit public, qui était de 1,9% du produit intérieur brut (PIB) en 2019, va s'enfoncer à des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis des lustres et atteindre vraisemblablement 10,6% du PIB cette année, selon les dernières prévisions économiques de la BNB.

La dette publique belge, elle, devrait bondir de 20 points et passer de 98,1% du PIB fin 2019 à près de 120% dans les prochaines années.

Si la BNB voit d'un bon œil les mesures de soutien économique prises de manière temporaire, d'autant que la Belgique s'endette actuellement à long terme à des taux d'intérêts nuls, voire négatifs, la Banque nationale n'en juge pas moins que cette situation ne pourra perdurer. "A un moment donné, il faudra revenir à une certaine discipline budgétaire", avertit le gouverneur Pierre Wunsch, "une question importante étant celle du tempo".