Premier League : Chelsea vise la tête, en attendant le choc Liverpool-Tottenham

Chelsea peut prendre mardi la tête du championnat d’Angleterre, jusqu’ici très serré, en cas de victoire mardi à Wolverhampton (19h00), avant le choc de la 13e journée mercredi entre le dauphin Liverpool et le leader Tottenham.

Les Blues n’occupent que la 5e place de la Premier League, mais avec seulement trois points de retard sur les Reds et les Spurs et une différence de buts favorable (+13 contre +14 pour Tottenham et +9 pour Liverpool), ils peuvent s’emparer du trône s’ils s’imposent chez les Wolves.

Dans la foulée (21h00), Manchester City, 9e à six longueurs de la tête, n’a pas le droit à l’erreur à domicile contre l’avant-dernier West Bromwich Albion, sous peine de voir s’éloigner un peu plus le peloton de tête.

Mercredi, Leicester (3e) et Southampton (4e) pourraient également s’emparer provisoirement de la tête puisqu’ils jouent avant le choc entre les Reds et les Spurs.

Les Foxes de Brendan Rodgers devront cependant se méfier d’Everton, requinqué par son succès (1-0) samedi contre Chelsea grâce à une combativité retrouvée. Southampton se rendra, lui, sur le terrain d’Arsenal qui n’en finit plus de s’enfoncer.