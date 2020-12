Coupe du monde de rugby: La France confrontée aux All Blacks dès la phase de poules

La France, pays hôte du Mondial 2023 de rugby, sera confrontée aux All Blacks néo-zélandais dès les phases de poules (groupe A), selon le tirage au sort effectué lundi à Paris. L’Italie figure aussi dans ce groupe.

En quarts de finale, l’équipe qui sortira deuxième de ce groupe pourrait avoir à affronter les champions du monde sortants, les Sud-Africains, favoris du groupe B dans lequel ils affronteront l’Irlande et l’Ecosse.

Australie et Pays de Galles seront les favoris du groupe C; l’Angleterre et l’Argentine dans le groupe D.

La 10e Coupe du monde de rugby se déroulera du 8 septembre au 21 octobre 2023.

Composition des poules :

Groupe A: Nouvelle-Zélande, France, Italie, Amérique 1, Afrique 1

Groupe B: Afrique du Sud, Irlande, Ecosse, Asie/Pacifique 1, Europe 2

Groupe C: Pays de Galles, Australie, Fidji, Europe 1, vainqueur du tournoi de repêchage

Groupe D: Angleterre, Japon, Argentine, Océanie 1, Amériques 2