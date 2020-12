Avis du CDJ

Le Conseil de déontologie journalistique s’est prononcé, ce 2 décembre 2020, sur l’article d’un blog hébergé par LeSoir.be consacré à une décision récente de la Cour constitutionnelle de la RDC qui confirmait la légalité de l’état d’urgence décrété par le Président Tshisekedi dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, permettant ainsi la poursuite d’une enquête sur des détournements de fonds publics. Le CDJ a constaté que cet article avait repris, sans l’avoir préalablement vérifiée et recoupée, une information relative à la convocation et l’audition de Mme L. Omanga par les autorités judiciaires congolaises qui avait été évoquée dans certains organes de presse du pays. Le CDJ a cependant noté que si la journaliste avait ce faisant manqué de prudence, elle n’avait pour autant pas mis en cause outre mesure l’intéressée, qu’elle s’en était excusée et avait, après vérification, rapidement et explicitement rectifié l’information.