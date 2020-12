Steven Van Gucht exhorte les Néerlandais à ne pas faire les magasins en Belgique: «Ce sont les gens qui propagent le virus»

Steven Van Gucht, virologue et porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid, a exhorté lundi les Néerlandais à ne pas venir en Belgique pour faire les magasins une fois que les commerces non essentiels y fermeront leurs portes. Un durcissement du confinement est en effet attendu aux Pays-Bas dans les prochaines heures. « Ne vous déplacez pas pour ça », dit-il lundi à l’agence de presse néerlandaise ANP. « Ce sont les gens qui propagent le coronavirus. Allez dans votre magasin local, commandez en ligne. »

Les magasins non essentiels sont à nouveau ouverts en Belgique depuis le 1er décembre. Selon les médias néerlandais, il devrait y avoir un confinement généralisé aux Pays-Bas à partir de mardi, avec notamment la fermeture de tous les commerces non essentiels. Les coiffeurs et les autres professions de contact devront également rester portes closes.