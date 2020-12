Après l’annonce de la fermeture des magasins non essentiels jusqu’au 19 janvier en Allemagne, et dans l’attente d’une décision des Pays-Bas au même sujet, Comeos demande une consultation avec les autorités.

La fédération du commerce et des services s’attend à ce qu’une partie des clients allemands et néerlandais traversent la frontière dans les jours et les semaines à venir pour faire leurs achats dans notre pays.