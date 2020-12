Faris Haroun victime de racisme sur Twitter: la Pro League condamne les propos, l’Antwerp et Bruges portent plainte

Le joueur du Great Old a été visé par un faux compte sur les réseaux sociaux.

Faris Haroun a été victime d’insulte raciste sur Twitter pendant la rencontre entre l’Antwerp et le FC Bruges. L’internaute a créé un faux compte en utilisant le nom de Tom Turesson, ancien joueur brugeois. « Je n’ai aucune idée de la race de ce sale cochon de Haroun, mais quelqu’un comme ça rend les gens racistes », écrit l’internaute dans son tweet.

L’Antwerp a décidé de porter plainte et le FC Bruges se joint à eux. Les deux clubs auraient une idée de la véritable identité de l’internaute et verraient avec la Pro League pour une possible interdiction de stade.