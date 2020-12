Un million de budget participatif pour 14 projets à Bruxelles

14 projets réalisables ont été concrétisés lors d’une réunion via écrans interposés. - DR

Un million d’euros, c’est le montant que la ville de Bruxelles a décidé de consacrer à la création d’un budget participatif dans le quartier de Neder-over-Heembeek – Mutsaard. Un processus par lequel les autorités locales proposent aux citoyens de co-décider de l’affectation d’un budget public à des investissements en fonction des priorités identifiées par les habitants eux-mêmes. Une manière aussi, donc, de reconnecter les citoyens aux pouvoirs publics. « Il y a d’autres mécanismes par lesquels les citoyens peuvent participer, par exemple avec les contrats de quartier, mais avec le budget participatif on va au bout du processus puisqu’il implique une responsabilité. Les citoyens ne se contentent plus de seulement de dire ce qu’il faudrait faire, ils travaillent à partir d’une enveloppe donnée. Ils doivent faire des choix budgétaires, déterminer quels équilibres ils veulent, quels projets ils veulent mettre en avant et puis les arbitrer entre eux », explique Philippe Close (PS), bourgmestre de la ville de Bruxelles.