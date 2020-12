Allemagne: près de la moitié de l'électricité provient de l'énergie renouvelable

Près de la moitié de l'électricité consommée par les Allemands cette année provenait de sources d'énergie renouvelables telles que l'éolien, le solaire et la biomasse, selon les chiffres publiés lundi par l'Institut allemand pour l'énergie solaire et la recherche sur l'hydrogène (ZSW) et l'Association allemande pour l'industrie de l'énergie et de l'eau (BDEW). Ils montrent que la part des énergies renouvelables passera à 46% en 2020, contre 42,5% en 2019.