Ligue des champions: l’heure des premières retrouvailles pour Messi et Neymar

Après un début de saison mi-figue mi-raisin, le FC Barcelone et le PSG vont se recroiser en huitièmes de finale de la plus belle des compétitions européennes. Comme en 2017, lors de la fameuse « remontada ». Cette affiche marquera également les retrouvailles (anticipées ?) entre Lionel Messi et Neymar.

Deux hommes, deux génies du ballon rond, deux N.10 mais, aussi, deux amis dans la vie. Lionel Messi et Neymar, véritables têtes de gondole de leur franchise respective, accapareront toute la lumière à l’occasion du choc entre le Barça et le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale. Si les deux formations ne parviennent pas à se montrer constantes et régulières cette saison, elles pourront – sauf catastrophe – compter sur les fulgurances du maestro argentin et du fantasque brésilien. Ce dernier a d’ailleurs reçu des nouvelles « rassurantes » après sa blessure à la cheville encourue ce dimanche contre Lyon.