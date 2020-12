Biodiversité: Natagora presse la Région d’appuyer sur «pause»

Et voici que Natagora saute à pieds joints dans la bataille qui se joue autour d’un dossier emblématique à Bruxelles, celui de l’urbanisation de la friche ferroviaire Josaphat. Un projet qui prévoit, au travers d’un PAD (lire par ailleurs), la création d’un nouveau quartier de quelque 1.600 logements sur ce terrain de 25 hectares situé à Schaerbeek. L’association francophone engagée dans la protection de la nature, qui a jusqu’ici fait preuve d’une certaine réserve sur le sujet, craint effectivement d’assister à la perte d’un écosystème où plusieurs espèces rares sont fréquemment observées par les naturalistes. Au travers d’un manifeste qui sera diffusé ce mardi, Natagora prend ainsi position pour une préservation bien plus ambitieuse de la partie non-urbanisée du site, qui est actuellement divisé entre une partie industrielle et une partie où la végétation sauvage a repris ses droits. La séquence est importante.