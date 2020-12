Comment éviter une 3e vague? Participez au grand «débat national» (direct)

Dans un amphithéâtre, il aurait été impossible de pousser les murs pour accueillir tout le monde. Mais c’est tout l’avantage de la vidéoconférence : en quelques clics, le nombre de places disponibles a pu être multiplié par trois. Les 1.000 places initialement réservées pour le grand « débat national » organisé par Le Soir et De Standaard se sont écoulées en à peine une journée. Au final, près de 2.500 personnes sont inscrites à ce webinaire autour de la troisième vague, totalement gratuit. Il se tient en direct vidéo (via Zoom), en ce moment et jusqu’à 15h.

Au programme : Niel Hens et Marius Gilbert commenceront par tirer les leçons des deux premières vagues. Trois intervenants réagiront ensuite à cet exposé : le professeur d’économie de l’UGent Gert Peersman, Yahyâ Hachem Samii, directeur de la Ligue bruxelloise pour la santé mentale et Isabelle François, directrice de la clinique MontLegia à Liège.

Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef du Soir et Karel Verhoeven rédacteur en chef du Standaard animeront ensuite plus d’une heure de questions pour laisser la possibilité à nos lecteurs d’interpeller les invités. Enfin, l’infectiologue Erika Vlieghe (UAnvers), présidente du nouveau groupe d’experts qui épaule le gouvernement, se chargera de la conclusion.