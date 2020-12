entretien

De Gaulle, dont on vient de célébrer le 50e anniversaire de la disparition, et Mitterrand ont marqué la seconde moitié du XXe siècle, en France et bien au-delà. Dans Vies parallèles (Robert Laffont), le philosophe Michel Onfray sanctifie le premier et répudie le second.

Les « Mémoires de guerre » du général de Gaulle commencent par la fameuse phrase : « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France ». Comment résumeriez-vous cette idée qu’il se faisait de son pays ?