L’hommage de Steven Gerrard à Gérard Houllier: «Je n’oublierai jamais ce qu‘il a fait pour moi»

Steven Gerrard et Gérard Houllier en 2001. - EPA

Steven Gerrard a réagi sur les réseaux sociaux après la mort de Gérard Houllier ce lundi à l’âge de 73 ans. Ce dernier avait lancé la carrière de la légende de Liverpool le 29 novembre 1998 à l’âge de 18 ans.

Il « Dévasté d’apprendre la nouvelle. Mon ancien entraîneur Gérard Houllier est décédé. Je n’oublierai jamais ce que cet homme a fait pour moi et ma carrière. Repose en paix boss », a-t-il écrit sur Instagram.

L’ancien entraîneur français était passé par le banc de Liverpool entre 1998 et 2004 et avait cartonné en 2001 avec les Reds. Il avait décroché une Coupe de l’UEFA (Europa League à l’heure actuelle), la Coupe de la ligue anglaise, la FA Cup, le Community Shield et la Supercoupe d’Europe.