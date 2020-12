Notre choix du jour pour contrer l’ennui en confinement: Xavier Noiret-Thomé & Henk Visch

Selon ses bonnes habitudes, la Centrale propose une double affiche pour laquelle un artiste basé à Bruxelles invite un autre artiste basé à l’étranger. Le premier est le peintre Xavier Noiret-Thomé, Français basé à Bruxelles, le second, le sculpteur néerlandais Henk Visch. Dans cette exposition intitulée Panorama, ils mêlent leurs œuvres avec un réel bonheur, à tel point qu’on peut parfois penser qu’elles ont été conçues simultanément ou les unes par rapport aux autres. S’ouvrant sur un plat à paella transformé en miroir (Xavier Noiret-Thomé), elle se termine avec une salle où un lièvre géant aux yeux écarquillés (Henk Visch) se dresse devant le mot « opera » en lettres géantes (Noiret-Thomé). Non pas l’opéra en tant que spectacle (bien que cette ultime salle soit une vraie mise en scène) mais au sens premier du mot italien : l’œuvre, l’ouvrage, le travail. Entre les deux, les peintures et sculptures de ces deux artistes à la culture impressionnante jouent avec l’histoire de l’art, les couleurs, les détails.