Europa League: le Dynamo Kiev, «pas un adversaire sexy, un gros morceau» pour le FC Bruges, pense Philippe Clement

Le Club Bruges affrontera le Dynamo Kiev en 16e de finale de l’Europa League. Un adversaire éliminé l’an passé au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, mais l’entraîneur brugeois Philippe Clement met ses troupes en garde.

« Nous les avons éliminés l’an passé en préliminaires de la Ligue des Champions, et ce n’était pas simple : 1-0 chez nous, 3-3 là-bas », a expliqué Clement, dans une vidéo publiée par le Club. « Et ils ont éliminé La Gantoise en début de saison : 5-1 en tout, cela veut dire quelque chose. Ils ont aussi éliminé l’AZ. Ce n’est pas un adversaire sexy, mais un gros morceau et je pense une équipe de notre niveau. »