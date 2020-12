La mode mise sur la vidéoconférence

Le 23 février 2020, soit trois semaines avant la fin du monde, la créatrice italienne Miuccia Prada annonçait en pleine Fashion Week de Milan automne-hiver 2020/2021 que le designer flamand Raf Simons, 52 ans, venait la rejoindre à la tête de sa maison.

Le designer minimaliste, ancien directeur artistique de Dior – quittée en octobre 2015 pour Calvin Klein où il a officié pendant plus de deux ans – et la reine du chic bourgeois se partageraient donc « des responsabilités égales pour la contribution créative et la prise de décision » et présenteraient leur première collection en duo pour le printemps-été 2021, à Milan en septembre.