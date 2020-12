Elle gonfle, elle gonfle, la dette wallonne

La Wallonie a creusé son déficit et sa dette pour aider commerces et entreprises. - Belga.

Quatre milliards d’euros ! C’est le montant très conséquent du déficit budgétaire de la Wallonie pour l’exercice 2021. En cause : des recettes (13,8 milliards) en berne et des dépenses (17,8 milliards) en forte hausse en raison surtout des efforts nécessaires pour lutter contre l’épidémie et relancer la machine régionale.

Les déficits récurrents d’année en année ont une conséquence directe : la dette régionale n’en finit pas de gonfler. Elle devrait flirter avec les 20 milliards à la fin de l’exercice 2021 (19,7 milliards en réalité), et l’on ne parle ici que de la dette directe, hors organismes pararégionaux, donc.

L’analyse et les chiffres livrés par la Cour des comptes donnent le tournis. La dette aura augmenté de 7 milliards en deux ans, soit une hausse de 56 %. La courbe prend des allures exponentielles : en cinq années, entre 2014 et 2019, la hausse n’avait été « que » de 68,5 %.