Pelé, Cafu, Messi, Ronaldo…: France Football dévoile sa «Ballon d’Or Dream Team»

Un jury de 140 journalistes a voté pour former les trois plus grandes équipes de tous les temps.

France Football a dévoilé lundi, sur son site, sa « Ballon d’Or Dream Team », un onze de légende élu par le jury du Ballon d’Or, composé de 140 journalistes.

L’équipe est disposée en 3-4-3. Dans les buts, on retrouve le Soviétique Lev Yachine, seul gardien lauréat du Ballon d’Or, en 1963. La défense est composée du Brésilien Cafu, de l’Italien Paolo Maldini et de l’Allemand Franz Beckenbauer.

L’entrejeu est formé par deux milieux récupérateurs, l’Allemand Lothar Matthäus et l’Espagnol Xavi, et par deux milieux offensifs, le Brésilien Pelé et l’Argentin Diego Maradona. Les trois attaquants choisis par le jury sont l’Argentin Lionel Messi, le Portugais Cristiano Ronaldo et le Brésilien Ronaldo.