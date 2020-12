Carnet de bord de l’intensiviste: «Maintenant, c’est vrai, nous ressentons à notre tour le plateau»

Dans ma salle de réanimation, sur 24 lits, il me reste trois patients covid isolés, les contaminants, ceux qui transmettent le virus. Il reste par ailleurs sept patients post-covid, qui ne transmettent plus le virus et peuvent dès lors être mélangés avec les autres patients de soins intensifs.

Comme notre service est en fin de chaîne, nous commençons seulement à ressentir le « plateau » constaté par les autres services, ce moment où les cas covid ne diminuent plus, se stabilisent. La durée moyenne d’hospitalisation d’un patient covid, c’est entre 30 et 40 jours. L’apparition du plateau en soins intensifs est donc toujours décalé, puisqu’un patient qui arrive chez nous, s’il ne décède pas de manière précoce, restera dans notre service au moins un mois, voire six ou huit semaines. Nous ressentons tout cela de manière décalée.