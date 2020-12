Parmi les bons points, la résistance du système hospitalier et la gestion du premier lockdown. En revanche, le manque de transparence, la constellation de sous-groupes, l’oubli de la jeunesse et un système de tracing peu performant ne rassurent pas en vue de la troisième vague.

Il y a à boire et à manger dans la gestion belge de cette pandémie. « Mais quand on a un bilan de près de 18.000 morts, il est toujours plus difficile de trouver des points positifs », entame Marius Gilbert (ULB). Avec son homologue Niel Hens, biostatisticien à l’UHasselt et l’UAnvers, il tire pour Le Soir et De Standaard les grandes leçons des deux vagues qui ont frappé la Belgique depuis mars. Pour tenter d’éviter de répéter les mêmes erreurs à l’heure ou la troisième menace.

