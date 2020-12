Coronavirus: les sept leçons pour éviter une troisième vague

Marius Gilbert et Niel Hens, les deux ex-membres du GEES, présentent au « Soir » et au « Standaard » leur débriefing des deux premières vagues. Tout n’est pas à jeter, mais quand le bilan belge frôle les 18.000 morts, il y a incontestablement des pistes d’amélioration.

Une première vague qui a pris tout le monde de court. Une deuxième vague qui, bien que plus prévisible, a été encore plus dramatique pour les hôpitaux du pays. Et demain une troisième ? A l’approche des fêtes de fin d’année – qui effrayent les épidémiologistes –, la question est déjà sur la table. L’Allemagne durcit méchamment le ton. Les Pays-Bas referment leurs écoles et les magasins non essentiels jusqu’à la mi-janvier face à des chiffres inquiétants. Et la Belgique voit ses principaux indicateurs stagner à un niveau bien trop élevé, que ce soit le nombre de contaminations ou d’admissions à l’hôpital.